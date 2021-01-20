Kaldırıma çarpıp takla attı

Gazimağusa - Iskele Anayolu üzerinde bu gece meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa - Iskele Anayolu üzerinde, Aykut Paşa (E-22), yönetimindeki LH 483 plakalı aracı ile Yeniboğazici istikametine doğru seyrettiği sırada St Barnabas çemberini geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla atması sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.