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Kaldırıma çarpıp takla attı

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Kaldırıma çarpıp takla attı
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Lefkoşa'da akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri agza getirirken, kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 20:20 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Orçun Altıner (E-21), yönetimindeki NJ 428 plakalı salon araç ile Metehan Çemberi istikametine doğru (doğudan batıya) dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarpıp takla atması sonucunda yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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