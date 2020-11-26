Kağan Yüncü hayatını kaybetti

Arastanın sevilen simalarından Kağan Yüncü yaşamına son verdi.

Gönyeli’de ikamet eden 52 yaşındaki Kağan Yüncü, Lefkoşa’da hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün öğle saatlerinde yaşamına son verdiği belirlenen Yüncü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ YOLDAN GÜNEYE GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDILAR

Haspolat’ta, kanunuz yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Dün akşam 19.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde devriye halindeki bir polis ekibi, kanunsuz yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için aralarında anlaşarak gizli ittifakta bulunan M.R.A.(E-25), S.A.(K-20), R.A.(E-20), M.I.(E-31) ve A.J’yi (E-23) suçüstü tespit ederek tutukladı.