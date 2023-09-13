Lefkoşa’da oto galeri sahibi Oktay Felek ile kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek, galeriye yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçip parayı geri isteyen kişiye “Sen bir kelime daha konuş, senin kafana sıkarım" diye tehditte bulunmak suçundan tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve telefonda taciz suçlarından dolayı tutuklanan Oktay Felek ile kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları polis memuru aktardı.

Polis memuru, Oktay Felek’in sahibi olduğu bir oto galeriden yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçen E. Ö.’nün parayı geri istemesi üzerine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonu ile E. Ö.’yü arayıp "Seninle konuşacağız oğlum, seninle görüşeceğiz, senin alacağın yoktur bizde. Sen bir yerde bir kelime daha konuş senin kafana sıkarım" dediğini açıkladı. Polis, konuşma esnasında E. Ö. 'nün yanında bulunan kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek’in de "Amcam sık derse kafana sıkarım" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin önceki gün yapıldığını, zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan Oktay Felek ise suçlamaları kabul etmedi ve son bir yıldır şikayetçiyi ne gördüğünü ne de konuştuğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

