Kadına şiddetin bedeli 20 bin TL

Gönyeli’de Hakan Gök adlı kişi, nikahsız birlikte yaşadığı eşini itip, duvara vurarak darp ettikten sonra yüzüne tokat vurdu, hızını alamayıp eşinin gözüne kafa attı. Tutuklanan zanlı, 20 bin TL teminatla serbest bırakıldı

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet olayının ardından tutuklanan İbrahim Hakan Gök, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Eylül 2023 tarihinde Gönyeli’de bulunan ikametgahı içerisinde yatak odasında nikahsız birlikte yaşadığı eşini omuzlarından itip, duvara vurarak darp ettikten sonra yüzüne tokat vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşinin gözüne kafa attığını belirtti.

Müştekinin 13 Eylül’de doktor kontrolünden geçirildiğini, sol gözünde morluk ve şişlik tespit edildiğini kaydeden Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlının 20 Eylül’de tespit edildiğini ve tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Darp edilen kadının korkusundan dolayı kadın sığınma evine yerleştiğini kaydeden polis, zanlının benzer sabıkası olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

