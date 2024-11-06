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Kadına şiddete 9 ay hapis

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Eşini ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran Emin Aksoy'a 9 ay hapis cezası verildi

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Kadına şiddete 9 ay hapis
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Lefkoşa’da aldatıldığı için kendisinden boşanmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran Emin Aksoy, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıç, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun belirterek kimsenin kaba kuvvet kullanarak bu suçu işlemeye hak ve yetkisi olmadığını, boşanmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran sanığa bu bağlamda hoşgörü ile yaklaşılamayacağını belirterek ekonomik olarak eşine bağlı olan kadınların şikayetlerini geri çektiğini gözlemlediklerini kaydetti. 

Yargıç, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışa değinerek sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek kamu menfaatini de dikkate alıp sanığı oy birliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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