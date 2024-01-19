Kadın polisin parmağını kırdı!

Gönyeli’de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı üniversite öğrencisi, götürüldüğü karakolda polislere saldırdı. Bir polisi yere düşüren zanlı, kendisine müdahale etmek isteyen kadın polisin de tekmeyle parmağını kırdı

Gönyeli bölgesinde meydana gelen olayda rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklandığı esnada iki polis memuruna saldırıp, kadın polisin parmağının kırılmasına neden olan Nijerya uyruklu Terhıde Caleb Tondo dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının 17 Ocak 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanıp, karakola götürüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının yasal işlemler için fotoğrafı çekildiği sırada 27 yaşındaki polis memuru isminin baş harfleri H.D.Ö.'yü elleri ile göğsünden geriye doğru ittirip, yere düşmesini sağladıktan sonra, kendisini tutmaya çalışan, kadın polis memuru isminin baş harfleri B.S'nin ise sağ ayağı ile sağ eline tekme atıp, sağ orta parmağının kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğratıp görevli polisleri görevlerinden men ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının aynı gün makul güç kullanılarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini ve yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğini belirtti. Polis memuru, zanlının üniversite 4. Sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



