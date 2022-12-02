Kaçırdılar, dövdüler, telefon ve para çaldılar

Kaçırdılar, dövdüler, telefon ve para çaldılarLefkoşa’da Afrika uyruklu dört kişi, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle ormana kaçırdıkları bir kişiyi önce ciddi şekilde darp etti sonra da darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve 100 Dolar parasını çaldı





Soygun, zorla insan kaçırma ve ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı'da, Hamitköy'de sakin 22 yaşındaki Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, 19 yaşındaki Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Alı’nin, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan müşteki 20 yaşındaki Ahmed Nader’i ikametgah plakası tespit edilemeyen bir araçla okula götüreceklerini söyleyip, alıkoyduktan sonra, Hamitköy' de ağaçlık bir bölgeye götürüp müştekinin yüzüne ve başına elleri ile yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I Phone 6 marka telefonunu ve 100 Amerikan doları parayı almak suretiyle soysun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, zanlıların dün tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte zanlı Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed’in ikametgahında yapılan aramada müştekiye ait IPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranmakta olan ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların ilk aşamada 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

