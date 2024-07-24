banner913
banner932
“Harekat mucizeydi”
“Harekat mucizeydi”
14 0
“Ülkede istikrar yok”
“Ülkede istikrar yok”
17 0
 
Yeşilova da çalışmalara başladı
Yeşilova da çalışmalara başladı
22 0
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
60 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
22 0
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
108 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
35 0
banner1032

Kaçakların işyerlerine de soruşturma açılacak

banner1020

banner974
Kaçakların işyerlerine de soruşturma açılacak
banner971
Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir kaçak yaşam süren Pakistanlı Tildat Tildat ile İbrar Ali KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 22.07.2024 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilen Tildat Tildat’ın yapılan muhaceret kontrolünde 6 Haziran 2023 tarihinden beri 563, İbrar Ali’nin ise 17 Aralık 2023 tarihinden beri 216 gün KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan her iki zanlının da ülkede çalıştıklarını söyleyerek, iş yerlerinin isimlerini verdiklerini kaydetti. Polis, söz konusu iş yerleri hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.
Polis, zanlıların cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç da, zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.