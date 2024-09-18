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Kaçaklar suç işleyene kadar tespit edilmiyor

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Lefkoşa’da bir kişiyi evinde darp eden ve evdeki 5000 TL parayı ve cep telefonunu çaldıktan sonra söz konusu kişiyi zorla kaçırıp hastane önüne bırakan üç sanık, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıç, iki sanığın ülkede kaçak yaşadıklarına ve suç işleyene kadar tespit edilmediklerine dikkat çekti

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Kaçaklar suç işleyene kadar tespit edilmiyor
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Lefkoşa – Ortaköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak yargılanan Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna 5 yıl,  Blessed Agota ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanıklar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota  birlikte 2 Mart 2023 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ortaköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gidip, ikametgahın yatak odası içerisinde konuştukları bir esnada aralarında çıkan tartışma sonucu müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup  ciddi bir şekilde darp ettikleri bir esnada, yatak üzerinde duran 5000 TL nakit parayı ve 1450 USD değerindeki Iphone 13 pro max marka  cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten sonra, adı edileni zorla evden çıkartıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bırakarak zorla adam kaçırıp,  gelen taksiye binerek uzaklaştıklarını söyledi.

Sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydeden Yargıç, soygun ve zorla insan kaçırma suçunun en ağır suçlar kapsamına girdiğini belirtti.

Bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu kaydeden Yargıç, ayrıca sanıklardan Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ülkede kaçak yaşadıklarını, suç işleyene kadar tespit edilmediklerini söyledi.

Yargıç, son zamanlarda birçok vaka da aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini belirtti. Yargıç, suç işlenmeden suçu önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların sabıkasız olduğunu, cep telefonunu iade ettiklerini de lehlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanıklardan Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna’yı 5 yıl, Blessed Agota’yı ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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