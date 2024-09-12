“Kaçaklar, suç işleyene kadar tespit edilemiyor”

Ülkeye öğrenci olarak gelen ve Lefkoşa’da gece yarısı tüp bebek merkezine girerek 8 bin Euro, 14 bin Dolar ve 7 bin Sterlin para çalan Obinna Maxwell Nwakonuche’ye 3 yıl hapis cezası verildi. Yargıç, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğine dikkat çekti

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “İzinsiz ikamet etmek” suçlarından yargılanan Obinna Maxwell Nwakonuche hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Obinna Maxwell Nwakonuche, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanık Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin Güney’e bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp, cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırılmak suretiyle toplam 7 bin TL hasara uğratıp içeriye girerek ahşap çekmece içerisinde bulunan 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

702 GÜN ÜLKEDE İZİNSİZ İKAMET ETTİ

Yargıç, zanlının çaldığı paraların eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve tüm paraların bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren tutuklandığı güne kadar toplam 702 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirtti.

"KAÇAK YAŞAM SÜRENLER SUÇ İŞLEYENE KADAR TESPİT EDİLEMİYOR"

Yargıç, sanığın ifadesinde ülkeye öğrenci olarak geldiğini, babasını kaybettiği için okula devam edemediğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği bina açma suçunun 7 yıl, sirkat suçunun 3 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, ülkeye öğrenci olarak gelen ve kaçak yaşamaya başlayan sanığın suç işleyene kadar ikamet izinsiz olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Yargıç, son zamanlarda birçok vaka da aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini belirtti.

3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Yargıç, sanığın çaldığı tüm paraların bulunduğunu ancak içeri girerken verdiği 7 bin TL’lik zararın tazmin edilmediğini, şikayetin devam ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçu ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.