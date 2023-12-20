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Kaçak yaşayan hırsıza üç yıl hapis

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Ülkede kaçak olarak yaşayan, Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinden kıyafet çalan ve yakalanınca kendisini polise başka bir şahıs olarak tanıtan Boakai Andy Jalieba, üç yıl hapse mahkûm edildi

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Kaçak yaşayan hırsıza üç yıl hapis
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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “resmi evrak sahteleme”, “sirkat” ve “ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Boakai Andy Jalieba hakkındaki dava karara bağlandı.
Yargıç, sanığın 2023 yıl Ocak ayında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden bir parça kıyafet çaldığını, yakalanınca kendisini polise başka bir şahıs olarak tanıttığını ifade etti.
Yargıç, sanığın kimliğine büründüğü şahıs adına hazırlanan teminat formu ile dava tebliği belgesini imzalayarak, resmi evrakları sahtelediğini belirtti.
Yargıç, sanığın ülkede kaçak yaşam sürerken, bu suçları işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirildiğini ifade etti.
Yargıç, sanığın 21 yaşında genç ve sabıkasız oluşunu, cezasını ailesinden uzak bir ülkede çekecek olmasını ise lehinde hafifletici etken olarak, değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.
 
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