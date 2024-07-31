Kaçak yaşam, cezaevinde son buldu

Güzelyurt’ta muhaceret kontrolü yapılan ve ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıkan iki zanlı Merkezi Cezaevine gönderildi

Güzelyurt’ta KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yakalanan 2 zanlı dün Güzelyurt’ta yargıç Fadıl Aksun huzuruna çıkarıldı ve zanlılar 10 günü geçmemek suretiyle Merkezi Cezaevine gönderildi.

Polis yapılan muhaceret kontrollerinde ülkede izinsiz kaldıklarını tespit ettiklerini ve zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde yargıdan ileride kaçma ihtimallerinin olduğunu söyledi. Bu bağlamda mahkemenin davaları görüşülünceye dek uygun göreceği şekilde zanlıların Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep edildi. Yargıç zanlıların 10 gün süre ile Merkezi Cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

