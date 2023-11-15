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Kaçak yaşam, cezaevinde son buldu

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350 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilen Nijerya uyruklu Cristian Okagenge, cezaevine gönderildi

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Kaçak yaşam, cezaevinde son buldu
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrolde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek, tutuklanan Cristian Okagenge yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 11 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 350 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Zanlının öğrenci izni olduğunu beyan ettiğini kaydeden polis, yapılan araştırma sonucu bu yönde bir tespitte bulunmadıklarını açıkladı.
Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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