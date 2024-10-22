Kaçak Pakistanlı'yı giriş-çıkış almaya patronu göndermiş

Giriş-çıkış belgesi almak üzere polise gittiklerinde kaçak oldukları tespit edilen Pakistanlı iki zanlı cezaevine gönderildi. Zanlılardan biri, giriş-çıkış dökümü almaya patronunun gönderdiğini söyledi

Lefkoşa’da “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan Pakistanlı Arslan Ashraf ile Harun Taş dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 18.10.2024 tarihinde saat 08.38’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Harun Taş’ın yapılan muhaceret kontrolünde 23.02.2024 tarihinden itibaren toplamda 238 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün saat 14.44 raddelerinde Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Arslan Ashraf’ın da yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2024 tarihinden itibaren toplamda 105 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Mahkemede söz alan Ashraf “Patron bana giriş-çıkış belgesi aldı dedi, polise gidince tutuklandım, eşim burada ve hamile” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.