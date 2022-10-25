Kaçak ordusu!

Polisin denetimlerinde 10 kişinin ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Kimisinin 386 gün kimisinin 1009 gündür kaçak oldukları tespit edilen zanlılar cezaevine gönderildi





Ülkemizde kaçak olarak bulunan ve geçtiğimiz gün tutuklanan 10 zanlı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ayrıca zanlı Mahir Hussein Muhomin, zanlı Mecit Al Arab ve 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlılar Mehmet Can Akagündüz, Yusuf Ilmas, Simon Gonleh, Jaesue Togba, Addington Tendai Sakarombe, Solomon Gugu Ndere, Edwina Love Jackson, Gradiya Surprise Baında, Yarkpazuo Favour Moore ve Priviledge Chıwanza’nın KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.10.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da Liberya uyruklu 24 yaşındaki Simon Gonleh’in 286 gün, Liberya uyruklu 28 yaşındaki Jaesue Togba’nın 320 gün, Zimbabve uyruklu 27 yaşındaki Addington Tendai Sakarombe’nin 1009 gün, Kenya uyruklu 25 yaşındaki Solomon Gugu Ndere’nin 335 gün, Liberya uyruklu 22 yaşındaki Edwina Love Jackson’ın 315 gün, Liberya uyruklu 19 yaşındaki Gradiya Surprise Baında’nın 335 gün, Liberya uyruklu 19 yaşındaki Yarkpazuo Favour Moore’un 320 gün, Zimbabve uyruklu 29 yaşındaki Priviledge Chıwanza’nın 386 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını belirtti. Polis, aynı tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa'da Altın pansiyon içerisinde Lefkoşa'da sakin 27 yaşındaki TC uyruklu ve işsiz olan Mehmet Can Akagündüz’ün 109 gün ve 26 yaşındaki TC uyruklu ve işsiz olan Yusuf İlmas’ın 38 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlılar zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.10.2022 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Alayköy Köy Meydanında, Suriye Uyruklu 34 yaşındaki Mahir Hussein Muhomin, 22 yaşındaki Mecit Al Arab ve 25 yaşındaki TC uyruklu ve işsiz olan Abdulkerim El Husseın’in henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir liman olan deniz kıyısından KKTC'ye giriş yaptıklarını ve suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatların zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

