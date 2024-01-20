banner913
banner932
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
6 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
9 0
 
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
44 0
Meclis Başkanı Töre:
Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
16 0
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
13 0
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
15 0
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
33 0
banner996
banner985

Kaçak oldukları, gürültü yapınca ortaya çıktı

banner989

Kaldıkları apartmanda çok fazla gürültü yaptıkları için şikayet edilen Nijeryalı iki kişinin ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıktı

banner974
Kaçak oldukları, gürültü yapınca ortaya çıktı
banner971
Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Goodnews Igezayan Oshoakpeme ve Habeeb Abiodun dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye telefonla verilen bilgide Hamitköy’de bulunan bir apartmandan çok fazla gürültü yapıldığına dair şikayet alındığını söyledi.  Polis, söz konusu apartmanın ziyaret edildiğini, apartman önünde tespit edilen Oshoakpeme’nin yapılan muhaceret kontrolünde 51 gün, Babalola’nın ise 45 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.