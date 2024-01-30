Kaçak olduğu kaza yapınca ortaya çıktı

Lefkoşa’da kaza yapan Afrika uyruklu Chukwuebuka Kennedy Ibekwe’nin yapılan muhaceret kontrolünde 487 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Chukwuebuka Kennedy Ibekwe tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Ortaköy’de Ahmet Mutallip Caddesi’nde RB 702 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru kullanan zanlı Chukwuebuka Kennedy Ibekwe’nin Etik Hastanesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşısından aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Servet Yıldırım yönetimindeki TLA 237 plakalı salon araca çarpması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Gönyeli Karakoluna celp edilen zanlının pasaportu temin edildikten sonra yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 487 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığı halde ne amaçla bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının neden olduğu kazanın ciddi maddi hasarla sonuçlandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

