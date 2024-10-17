Kaçak gelen Suriyeliler cezaevine gönderildi

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney'den Kuzey'e geçen dört Suriyeli yakalandı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Saif Mohamed El İss, Jasem Awad, Nasır Awad ve Abdülkerim Awad dün sabah Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Ekim 2024 tarihinde saat 19:05’de Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs'ta sakin Saif Mohamed El İssa’nın Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, Suriye uyruklu Jasem Awad, Nasır Awad ve Abdülkerim Awad’ın ise14 Ekim 2024 tarihinde Haspolat’ta henüz tespit edilemeyen bir yerden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, gizlice ülkeye giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Haspolat’ta devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, tüm zanlıların 2 ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu beklemelerine emir verdi.

