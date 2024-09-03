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Kaçak gelen Suriyeli cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye geçen Suriye uyruklu Abdullah El Muhann, cezaevine gönderildi

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Kaçak gelen Suriyeli cezaevine gönderildi
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Lefkoşa’da meydana gelen Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Abdullah El Muhann dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 29.08.2024 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Haspolat'ta, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının Suriye'ye gitmek amacı ile henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derece Askeri Yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarına giriş yaptığını söyledi.

Polis, mahkeme emriyle tutuklanan zanlının ilk beyanında yaklaşık 4 sene önce Rum tarafına gittiğini ve ülkesine gitmek istediğini bu sebepten dolayı gelip teslim olduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 30 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, Suriye uyruklu zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasın talep etti. 
 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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