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Kaçak geldi, uyuşturucuyla yakalandı

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Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçen Ashraful Alam’ın çantasında Metamfetamin türü uyuşturucu bulundu

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Kaçak geldi, uyuşturucuyla yakalandı
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Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçen 8 kişiden biri olan ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Ashraful Alam, uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 23:15 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu’nda birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal etmek suçundan tutuklu bulunan Ashraful Alam’ın bel çantasında yapılan aramada naylon poşet içerisinde uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, emare olarak alınan maddenin incelenmesi için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini belirtti.

Polis, temin edilen raporda zanlının üzerindeki maddenin 585 miligram Metamfetamine olduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC'de herhangi bir bağ ve bağlantısı olmadığını, serbest Kalması halinde KKTC'yi yasal olmayan yollardan terk etme olasılığı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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