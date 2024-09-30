Kaçak geçiş yapan mülteciler yakalandı

Mağusa’da yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen 3 mülteci, yanlarındaki 4 çocukla Güvercinlik köyü içerisinde tespit edildi. Mültecilere üç gün tutukluluk verildi

Gazimağusa’da yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen ikisi erkek, biri kadın Suriyeli mülteciler yanlarındaki 4 çocukla Güvercinlik köyü içerisinde tespit edildi. Tutuklanan 3 Suriyeli mülteci dün Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Güvercinlik-Gazimağusa’da, henüz tespit edilemeyen bir yerde, Hafız El-Khaleef, İmad El Yasin, Afra Hasan Barakat, Abdullah Hossam Al-Muhanna, ShaimaHossam Al-Muhanna’nın beraberlerindeki biri 2, biri 5, biri 6 ve biri 7 yaşında 4 çocukla Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, Suriye uyruklu şahısların aynı tarihte Güvercinlik köyü içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.