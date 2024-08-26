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Kaçak geçip teslim oldu

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Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Suriyeli Ali Hal Ali Hal, Lefkoşa'da, askeri bölgeyi ihlal ederek, Kuzey'e geçti, aynı gün polise giderek teslim oldu

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Kaçak geçip teslim oldu
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Lefkoşa’da meydana gelen birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Ali Hal dün sabah mahkemeye çıkarıldı.  

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02:00 raddelerinde, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Zanlı Ali Hal’ın Lefkoşa'da, tespit edilemeyen bir bölgeden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeden sonra hangi güzergâhtan geçtiğine dair ifade vereceğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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