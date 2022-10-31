Kablo hırsızları polisten kaçamadı

Haspolat’ta bir işletmenin bahçesinden elektrik kablosu çalan iki kişi, kendilerini takip eden polis ekibi tarafından Alayköy’de suçüstü tutuklandı



Haspolat’ta bir işletmenin bahçesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı

Önceki gün saat 21.45 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletmenin bahçe içerisinde muhafaza ettiği elektrik kablosu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki Hasan Topaloğluları ve 54 yaşındaki Ahmet Özsakallı “hırsızlık, kasti hasar ve mülke tecavüzden” tutuklandı.

İki zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Açıkel,

zanlılar Hasan Topaloğluları ve Ahmet Özsakallı’nın 29 Ekim 2022 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren Telka Kablo isimli işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin güneye bakan kısmını demir testeresi ile kesmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra avlu içerisine girerek mülke tecavüz ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis akabinde zanlıların toplam uzunluğu 195 metre olan rulo halinde bulunan Orta gerilim kablosunu 7 parçaya bölüp 3 parçayı kullanımlarında bulunan EM 662 plakalı beyaz renk Isuzu marka araca koydukları esnada fark edilmeleri üzerine olay yerinden konu araçla kaçtıklarını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların kaçarken Haspolat Bölgesi’nde bir parça kabloyu düşürdüklerini ve kendilerini takip eden polis ekibi tarafından Alayköy Mandralar bölgesinde suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu işyerinin kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

