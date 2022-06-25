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“İtfaiye iki saat sonra geldi”

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Mersinlik bölgesindeki yangınla ilgili gözaltına alınan Halil Kartal’ın avukatı Alper Dede, İtfaiye ve Orman Dairesi’nin iki saat sonra geldiğini iddia etti

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“İtfaiye iki saat sonra geldi”
Mersinlik bölgesindeki yangına bir dozerin neden olduğu iddia ediliyor.
İddialara göre yangınla ilgili gözaltına alınan Halil Kartal’ın o bölgede bir dağ evi bulunuyordu ve yangına neden olan dozer de o evin etrafını temizliyordu.
Bir iş aracının alev alması sonucu, binlerce dönüm yanıyor, binlerce ağaç, binlerce canlı, bitki örtüsü…
Konuyla ilgili akla çeşitli sorular geliyor.
Söz konusu dağ evine ya da ormanlık alanın ve vadinin orta yerinde yerleşime kim izin verdi. Çevre ya da Orman dairelerinin onayı var mı, bilinmiyor.
Evin ruhsatlı olduğuna dair bir bilgi yok. 74 öncesinden kalma bir yapı olduğu iddia ediliyor.
Öte yandan Mersinlik bölgesindeki yangınla ilgili gözaltına alınan Halil Kartal’ın avukatı Alper Dede, yangının dozerden değil, dozerden ağaca sıçrayan kıvılcımın fark edilmemesi nedeniyle büyüdüğünü ileri sürdü.
Dede şöyle dedi.
“Bu dozer olay yerine gitmeden önce Mağusa Türk Sanayi bölgesinde bakımı yapıldı. Müvekkilim, Kaymakamlığın ya da belediyenin yapması gereken temizlik görevini kendi yapmaya çalıştı. Temizliğin ardından dozer söndürüldü ve yemek yerken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Halil Kartal’ın çalışanı söndürmeye çalıştı. İtfaiyeyi ve Orman Dairesi’ni aradı, tam iki saat sonra geldiler. Her şey kameralarda mevcut. Yanan kısımlar söndürüldü, ağacın üzerindeki hala yanmakta olan kısmı fark etmediler ve oradan ayrıldılar olay işte böyle başladı ve büyüdü.”
 
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