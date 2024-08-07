İşyerini sahibini dövüp telefonlarını çaldılar

Tuzla köyünde 16 ve 19 yaşındaki iki genç, çalıştıkları günlere karşılık alacakları paralarını eksik verdiği gerekçesiyle iş yeri sahibini darp etti ve üç cep telefonunu çalıp kaçtı

Tuzla köyünde iki kişi bir perde mağazasında girerek, mağaza işletmecisini darp edip cep telefonlarını alıp kaçtı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Önceki akşam saat 21.00'de Tuzla’da bir perde mağazasına giren 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.İ. ve 16 yaşındaki isminin baş harfleri Y.P, daha önce çalıştıkları günlerin parasını eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri işletmecisi C.E.'yi darp ederek, 3 cep telefonunu çalıp kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru, zanlıların, 5.8.2024 tarihinde, saat 20:55’te, Tuzla’da faaliyet gösteren bir işyerine giderek, çalıştıkları günlere karşılık alacakları paralarını eksik verdiği gerekçesiyle iş yeri sahibi C.E.’yi elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiklerini ve dükkanda bulunan 3 adet akıllı cep telefonunu sirkat ettiklerini söyledi. Polis, mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu. Yargıç, zanlıların 40’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kişinin 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

