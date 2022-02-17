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İstanbul’daki zanlılara ek gözaltı

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İstanbul’daki zanlılara ek gözaltı
 
 
İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın pusu kurularak öldürülmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez, dün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirilen zanlıların gözaltı süreleri uzatıldı. Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte 6 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın Türkiye ayağında “Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı 9 Şubat’ta gözaltına alınmıştı
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