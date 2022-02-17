İstanbul’daki zanlılara ek gözaltı

İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın pusu kurularak öldürülmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez, dün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirilen zanlıların gözaltı süreleri uzatıldı. Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte 6 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın Türkiye ayağında “Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı 9 Şubat’ta gözaltına alınmıştı
İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın pusu kurularak öldürülmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez, dün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirilen zanlıların gözaltı süreleri uzatıldı. Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte 6 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın Türkiye ayağında “Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı 9 Şubat’ta gözaltına alınmıştı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.