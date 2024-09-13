Islah olmaz bir tavır içinde

Aracında uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlının, benzer suçtan sabıkaları ve iki davası olduğu belirtildi. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi

Aracında yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Havalimanı Kavşağında zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Akıncılar bölgesinde aldığını söylediğini vurguladı.

Polis, zanlının benzer suçtan 21 Haziran 2024 tarihinde teminata bağlandığını, askıda 2 davası ve sabıkaları olduğunu, ıslah olmaz bir tavır içerisinde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.