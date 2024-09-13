banner913
banner932
Tatbikat hazırlığı
Tatbikat hazırlığı
11 0
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
28 0
 
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
120 0
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
25 0
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
39 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
23 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
82 0
banner1032

Islah olmaz bir tavır içinde

banner1020

Aracında uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlının, benzer suçtan sabıkaları ve iki davası olduğu belirtildi. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi

banner1045
Islah olmaz bir tavır içinde
banner971

Aracında yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Havalimanı Kavşağında zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Akıncılar bölgesinde aldığını söylediğini vurguladı.

Polis, zanlının benzer suçtan 21 Haziran 2024 tarihinde teminata bağlandığını, askıda 2 davası ve sabıkaları olduğunu, ıslah olmaz bir tavır içerisinde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.