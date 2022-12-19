banner875
banner885
21 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
16 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
12 0
"Altın Top" Messi'nin
9 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
14 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
58 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

İskele’deki uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi

banner898

banner825
İskele’deki uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi
banner892
İskele Sanayi bölgesinde bir soğuk hava deposunda uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır karkası ile karides ve somon balığı tespit edildiği açıklandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’ne bugün yapılan ihbar üzerine İskele Kaza Veteriner Dairesi, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, İskele Sanayi Bölgesinde Y. T.’ye ait bir soğuk hava deposunda uygunsuz ortamda kesim öncesi ve sonrası kontrolü yapılmamış 20 domuz karkası, bir tosun karkası, 20 kilogram karides, muhtelif karkas parçaları ve 100 kilogram somon balığı muhafaza edildiği tespit etti.
Domuz ve sığır karkası İskele Belediye ekipleri tarafından gömülerek imha edilirken, bahse konu şahsa mevzuat uyarınca idari ceza kesildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.