banner913
banner932
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
16 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
27 0
 
Uluslararası topluma
Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı
22 0
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
22 0
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
72 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
26 0
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
27 0
banner1059

İskele’de dünkü iş kazasında ihmali görülen dört kişi tutuklandı

banner1020

banner1045
İskele’de dünkü iş kazasında ihmali görülen dört kişi tutuklandı
banner971
İskele’de dün meydana gelen iş kazasında 54 yaşındaki Mohammed Nizam Uddin’nin ölümünde ihmali görülen dört kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitiren Mohammed Nizam Uddin’nin ölümüyle ilgili soruşturmada, olayda ihmali görülen H.N. (E-38), O.S.(E-40), T.Y.(E-39) ve Ö.Ç.(E-57) tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.