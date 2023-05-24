İskele ve Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Polis, İskele ve Lefkoşa’da uyuşturucu nedeniyle yaşları 24 ile 39 arasında değişen 4 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17.30’da İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kıyı Operasyonu” gerçekleştirildi.
İ.Ş. (E-39) ve M.A.’nın (E-37) aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında kintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.
Öte yandan dün Lefkoşa’da, H.A.(E-27) ve B.A.’nın (E-24) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldı.
Aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 3 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücüyle 2 hassas terazi bulunarak, emare alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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