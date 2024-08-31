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İskele ve Girne’de uyuşturucu…Üç tutuklu

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İskele’de ve Girne’de polis ekiplerinin yaptığı aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü, nakit para ve canlı av tüfeği fişeği ele geçirildi. Polis üç kişiyi tutukladı.

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İskele ve Girne’de uyuşturucu…Üç tutuklu
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Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, İskele’de, dün saat 18.30’da bir apartmanın önünde bulunan Ö.A.’nın (E-46) hareketlerinden şüphelenen İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler bahse konu şahıs ve tasarrufunda bulunan çantada arama yaptı.
A.Ö.’nün üzerinde ve çantasında, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 100 ABD Doları ile bin 715 TL nakit para bulundu.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın Kurtuluş’daki ikametgahında yapılan aramada ise; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 12 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili canlı av tüfeği fişeği bulundu. A.Ö. tutuklandı.
Öte yandan bugün saat 01.10’da Girne’de, Şair Nedim Sokak üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan I.M.O.A.’nın (E-29) kullanımındaki ve S.B.O.’nun (E-26) yolcu olarak bulunduğu araçta, söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada ise, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü bulundu.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
 
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