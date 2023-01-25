İskele Long Beach bölgesinde bir kadın cesedi bulundu

Polis, bu sabah saat 7.30’da bulunan kadınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İskele’de Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanı içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Polis, bu sabah saat 7.30’da bulunan kadınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

