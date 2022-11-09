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İskele-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza

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İskele-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza
İskele-Lefkoşa anayolunda akaryakıt tankeri devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada göre 33 yaşındaki Celal Bekiroğlu, yönetimindeki UC 950 plakalı birleştirilen araç (akaryakıt tankeri) ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pınarlı kavşağı yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması devam ediyor.
 
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