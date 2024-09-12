İskele -Ercan yolunda kaza...

İskele-Ercan ana yolunda , Şengül Adayel (K-77) yönetimindeki RM 886 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Akova köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve ağaca çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Şengül Adayel’in, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.