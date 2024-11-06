İskele'de koca dehşeti!

İskele'de eşinin kendisini aldattığını düşünen bir adam, bıçak çekerek eşini önce ölümle tehdit etti, ardından feci şekilde darp etti, sonra da kadına tecavüz etti

İskele'de eşinin kendisini aldattığına kanaat getiren bir koca, eşini önce ciddi şekilde darp etti daha sonra eline bıçak alarak kadını ölümle tehdit etti ve daha sonra ise ütü kordonu ile eşine şiddet tehdidinde bulundu.

Polis, zanlının, 28-29 Ekim tarihleri, saat 23:00- 01:00 saatleri arasında, Long Beach bölgesinde bir apartman dairesinde, eşi K.T.’ye, “beni aldattın, itiraf et, etmezsen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, 20 cm uzunluğundaki bıçağı eline alarak kadına göstererek tehdit ettiğini ve adı edileni K.T.'yi ciddi şekilde darp ettikten sonra, zorla yatağa atarak üzerindekileri çıkardıktan sonra cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, 2 - 3 Kasım tarihleri arasında saat 23:00-03:00 saatleri arasında, yine zanlının müştekiyi, ütü kablosu ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp ettiğini ve yine zorla tecavüz ettiğini anlattı.

Olayın bilgilerine 4 Kasım’da geldiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını ve süreye ihtiyaç olduğunu söyledi ve zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.