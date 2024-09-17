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İskele'de kaza ucuz atlatıldı

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İskele'de kaza ucuz atlatıldı
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İskele'de Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi arasındaki yolda bugün öğle saatlerinden dikkatsürüş nedeniyle yaşanan kazada 2 kişi uaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilhgiye göre kaza saat 13:00 sıralarında, İskele'de Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi arasındaki yolda Edelweiss kavşağında, 23 yaşındaki kadın Atina KAPLANİAN yönetimindeki KA 4690 KH plakalı salon araç ile Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Edelweiss kavşağına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Ünimar Çemberi istikametine doğru seyreden  38 yaşındaki erkek Hakkı KOÇAK yönetimindeki PN 531 plakalı aracın sol ön kısmına  çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan KA 4690KH plakalı araç sürücüsü Alina KAPLANİAN ve PN 531 plakalı araç sürücüsü Hakkı KOÇAK ile aynı araçtaki yolcu Mehmet KELEŞ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde  yapılan  tedavilerinin ardından Hakkı KOÇAK ve Mehmet KELEŞ taburcu olurken, Alina KAPLANİAN  müşahede altına alındı.
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