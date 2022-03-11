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İskele'de cinayete teşebbüs

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İskele'de cinayete teşebbüs

İskele’de içeri alınmadığı gerekçesiyle bar işletmecisi 38 yaşındaki Glazunov Dimitriy’i bıçakla ağır yaralayan zanlı aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay bugün akşamüzeri İskele’de Bahçeler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. E.M. (E-38), daha önce kendisini bara almadığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıkan bar işletmecisi 38 yaşındaki Glazunov Dimitriy’i (E-38) bıçakladı.

Göğüs ve bel kısmından bıçaklanarak ağır yaralanan Dimitriy’in tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürerken zanlı E.M. adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranıyor.

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