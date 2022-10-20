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İskele'de bir ölümlü iş kazası daha

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İskele'de bir ölümlü iş kazası daha
İskele'de bir inşaatta meydana gelen iş kazası sonucunda bir genç hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 15:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta platform üzerinde çalışmakta olan olan ve belinden emniyet kemeri ile bağlı bulunan 22 yaşındaki Erdem OVALI isimli işçi, ilk tespitlere göre dengesini kaybedip başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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