İskele'de bir evde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme ekiplerinin İskele'!de bugün öğle saatlerinde yapmış olduğu operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen paraya el koydu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 28 Kasım 2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, İskele'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.I.(E-28)'nın sorumluluğunda bulunan ikametgahta yapılan arama neticesinde bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş toplam 1 kilo 600 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11.500 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.