Isınmak isterken canlarından oldular

Gönyeli’de ısınmak için evlerinin içerisinde mangal kömürü yakan iki kişi hayatını kaybetti





Gönyeli’de önceki gece iki kişi kaldıkları evde ölü bulundu.

34 yaşındaki Abdoulaye Yansane ve 30 yaşındaki Bangaly Cobte’nin vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Yapılan soruşturmada Yansane ve Cobte’nin ısınmak için oda içerisinde yaktıkları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirildi.

Kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belirlenecek.

