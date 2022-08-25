İşçi hayati tehlikeyi atlattı, taşeron serbest kaldı

Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin duvarın yıkılması sonucu yaralanması üzerine tutuklanan Mehmet Kurt teminatla serbest bırakıldı





Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı Mehmet Kurt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Genç olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kurt’un İhmalkarane eylemde bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 09:40 raddelerinde Alayköy’de Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 23.Sokakta Girne’de sakin Enes Teke’ye ait inşaatın taşeronluğunu yapmakta olan Mağusa’da sakin Mehmet Kurt’un (E-47) yanında kaçak olarak çalıştırdığı Girne’de sakin Uğur Gün’ün inşaatın 2. katında bulunan hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarının arka kısmından Kango ile yıkım yapmakta olduğu esnasında Uğur Gün’ün üzerine duvarın yıkılması sonucu ağır yaralandığını anlattı. Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikeyi atlattığını belirtti. Polis, Mehmet Kurt’un ihmalkarane davranışta bulunduklarının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



