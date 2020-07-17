İşadamından sahte kayıtla para temini

KKTC’de faaliyet gösteren hazır beton üretimi yapan bir şirketin, iki ortağının adına yerel bir bankada bulunan müşterek bir hesaptan, iki imzayla para çekilebilir olmasına rağmen, ortaklardan H.T. adlı kişinin diğer imza sahibi MK.S’ nin imzası olmaksızın, bilgisi dışında hesaptan tek başına para çekerek, sahte kayıtla para temin ettiği iddia edildi.

Şirketin, KKTC’de ve Türkiye'de satın alınan mallardan dolayı büyük meblağlarda borcu olduğu, şirket ortaklarının ikisinin ödeme taraftarı olmasına rağmen, şirketin diğer bir ortağı olan H.T’nin bu borçların ödenmemesinden dolayı tavır koyduğu için çok sayıda esnafın mağdur duruma düştüğü belirtildi.