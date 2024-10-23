İş yerindeki boru ve antenleri çaldılar

Hamitköy’deki bir işyerinin arkasında bulunan bir şahsa ait su borusu, kutu profil borusu, 3 adet çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısını çalan iki kili yakalandı

Hamitköy’deki hırsızlık olayı ile ilgili iki kişi tutuklandı.

16 Ekim’de, Hamitköy’deki bir işyerinin arkasında muhafaza edilen bir şahsa ait 25 adet galvaniz su borusu, muhtelif ebatlarda kutu profil borusu, 3 adet çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısı çalınmasına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 61 yaşındaki Ali Haydar Aşan ve 51 yaşındaki Naile Aşan tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.10.2024 tarihinde saat 11.00'da Lefkoşa Hamitköy'de Vatan Sokak üzerinde bulunan işletmeciliğini Lefkoşa'da Sakin Ş.K.’nin yaptığı Guppa Home Design isimli iş yerinin arkasında bulunan ve Ş.K.’ye ait 25 adet galvaniz su borusu, muhtelif ebatlarda kutu profil borusu, 3 tane çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısının zanlılar tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, olayın 20 Ekim’de bildirildiğini, zanlıların 21 Ekim’de tutuklandığını ifade etti. Polis, Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklanan zanlıların tasarrufunda sirkat etmiş oldukları tüm malzemelerin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde eşyaları aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.