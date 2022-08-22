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İş kazasında ihmaller zinciri

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Alayköy’de bir inşaatta, duvar üzerine yıkılan bir işçi ağır yaralandı. Olayda ihmali görülen iki kişi tutuklandı. Yaralanan işçinin ise kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı

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İş kazasında ihmaller zinciri
 
 
Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir inşatta çalışan 41 yaşındaki Uğur Gün ve 57 yaşındaki Eybil Özlemler’in hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarını hilti (Kango) ile yıkım yaptıkları sırada duvarın Uğur Gün’ün üzerine yıkılması sonucu konu şahıs ağır şekilde yaralandı.
Önceki gün yaşanan olay sonucu yaralanan Uğur Gün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı. Yürütülen ileri soruşturmada olayda ihmali görülen 47 yaşındaki Mehmet Kurt ve 57 yaşındaki Eybil Özlemler tutuklandı.
Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı Mehmet Kurt mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Genç olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kurt’un ihmalkarane eylemde bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 09:40 raddelerinde Alayköy’de Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 23.Sokakta  Girne’de sakin Enes Teke’ye ait inşaatın taşeronluğunu yapmakta olan Gazimağusa’da sakin Mehmet Kurt’un yanında kaçak olarak  çalıştırdığı Girne’de sakin Uğur Gün’ün inşaatın 2. katında bulunan hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarının arka kısmından hilti (Kango) ile yıkım yapmakta olduğu esnasında Uğur Gün’ün üzerine  duvarın yıkılması sonucu  ağır yaralandığını anlattı.
Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. 
Polis, Mehmet Kurt ve Eybil Özlemler’in ihmalkarane davranışta bulunduklarının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlı Mehmet Kurt’un, Uğur Gün’ün olay anında giydiği kıyafetleri çıkarıp attığının belirlendiğini belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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