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İş kazası yine can aldı

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Gönyeli’de önceki gün ev inşaatının ikinci katında 9.5 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp ağır yaralanan 63 yaşındaki Hacı Durukhan kurtarılamadı

İş kazası yine can aldı
 
 
Gönyeli’de önceki gün ev inşaatının ikinci katından düşerek yaralanan 63 yaşındaki Hacı Durukhan kurtarılamadı.
Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta dengesini kaybederek 9.5 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakıma alınan Hacı Durukhan dün yaşamını yitirdi.
Durukhan bugün saat 10 30’da Lefkoşa mezarlığına defnedilecek. 
Durukhan’ı himayesinde çalıştıran 58 yaşındaki Oktay Uzuçar tutuklandı.
Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Yüzünden Ölüme Sebebiyet Verme, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Aykırı Hareket " suçlarından tutuklanan zanlı Oktay Uzuçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispati vücut yapması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 Bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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