İş kazası can aldı

Mağusa’da apartmanın damında boya yaparken düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut yaşamını yitirdi



Mağusa’da dün bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut yaşamını yitirdi.

Mağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Cemil Bulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

