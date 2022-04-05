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İş kazası can aldı

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Mağusa’da apartmanın damında boya yaparken düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut yaşamını yitirdi

İş kazası can aldı
 
Mağusa’da dün bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut yaşamını yitirdi.
Mağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Cemil Bulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 
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