İş kazası bir can daha aldı

Hamitköy'de 2 Kasım'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem, dün hayatını kaybetti. Hamitköy'de 2 Kasım'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem, dün hayatını kaybetti. Hamitköy’de meydana gelen iş kazası sonucu ağır şekilde yaralanıp, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Rao Adnan Saleem (E-30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi....