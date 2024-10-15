İş kazaları iki can daha aldı

İskele’de bir inşaatta düşüp ağır yaralanan 35 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 9 Ekim’de, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Muhammad Asif (E-35), arıtma tesisi içerisindeki kuyunun temizliğini yaptığı sırada, kuyu üzerindeki sunta tahtayı kaldırıp taşıyacağı esnada kuyu ağzına adım atarak, yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alınmıştı.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.



Girne’deki iş kazasında yaralanan şahıs da yaşamını yitirdi.

Girne’de, 10 Ekim tarihinde Kubbeli Çeşme Sokak’ta, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan M.Y. (E-41), inşaatın üçüncü katından zemin katına doğru yük kaldırma ipi ile inşaat demiri indirdiği esnada, tedbirsizliği sonucu ipten sıyrılan bir inşaat demirinin o esnada inşaatın zemin katında indirilen demirleri almak için bekleyen Muhammad Waleed’in (E-27) başının arka kısmına düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş ve M.Y. tutuklanmıştı.

Olay sonucu yaralanan Muhammad Waleed, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.A. (E-51) ve H.İ.Ç. (E-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

