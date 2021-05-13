İş dünyasını şok eden ölüm

İş dünyasının değerli isimlerinden Cengiz Alp'in kardeşi Oğuz Alp'in hayatını kaybetmesi iş dünyasında şok etkisi yarattı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde, Sanayi Odası yanında, dün gece meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Oğuz Alp kendi yaşamına son verdi. Polis Basın Subaylığı açıklamasında "intihar" olarak belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.